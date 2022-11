CÔTÉ RHÉAUME, Denise



À son domicile, le 4 octobre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Denise Côté, épouse de monsieur Pierre Rhéaume. Elle était la fille de feu dame Emma Paquet et de feu monsieur Henri Côté. Elle demeurait à L'Ange-Gardien.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web: www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Pierre; son fils Robert McKenzie's; son petit-fils; ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Guy Roy), Magella (feu Robert Ratté), feu Marcel (Lucille Gingras), Noël (Hélène Lambert), Gisèle (Eddie Stones), feu Benoit (Géraldine St-Pierre), Marie-Anne, André (Doralice Lemay), Hélène (Jean-Guy Giroux) et Yvon (Rolande Dumas); ses belles-sœurs: Hélène Laverdière (feu Armand Rhéaume) et Nicole Rhéaume (Rosaire Jolin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le Dr Charles L'Écuyer du Centre Médical Cherbourg pour son humanisme, son attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.Avec ta grandeur d'âme et ton cœur immense, tu seras toujours présente dans nos vies. Nous t'aimons pour toujours et à jamais. Ta famille adorée.