THIBODEAU, Maurice



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Maurice Thibodeau, époux de madame Marie-Paule Laroche, fils de feu monsieur Florent Thibodeau et de feu dame Georgette Jobidon. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Paule Laroche; ses enfants: Stéphane (Nathalie Bérubé) et Annie (Stéphane Maranda); ses petits-enfants: Lisa Ranger, Jimmy Fortin et Caroline Ranger; son arrière-petit-fils: Jeyden Médore; sa sœur et ses frères: Gisèle (André Pépin), Jean-Marc (Claire Vézina) et Yves; sa belle-famille Laroche: Jean-Claude Laroche (feu Rachel Côté), Pauline (Roland Côté), Jacques (feu Louisette Alarie) et André (Colette Lavoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). Il est allé rejoindre ses parents: Florent Thibodeau et Georgette Jobidon; ses beaux-parents: Wilfrid Laroche et Valentine Côté; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Laroche: Charles Laroche, et Rénald Laroche (Micheline Coté). La famille recevra les condoléances le mercredi 9 novembre 2022 de 13h à 16h àPar la suite, les cendres de monsieur Thibodeau seront déposées au columbarium de La Seigneurie. À la demande de la famille ne pas envoyer de fleurs s'il vous plaît, faire un don à la société de la sclérose latérale amyotrophie, https://sla-quebec.ca/