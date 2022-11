GAUVIN, Lucienne



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 octobre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Lucienne Gauvin, épouse de feu monsieur Paul Émile Nolet, fille de feu monsieur Antoine Gauvin et de feu dame Juliette Audet. Elle demeurait à Rivière-à-Pierre. La famille recevra les condoléancesde 10 h à 11 h.L'inhumation se fera ultérieurement. Madame Gauvin laisse dans le deuil ses enfants: Louise (feu Magella Langlois), Monique (Gaston Vézina), Roger (Céline Paquet), Réjean (France Goyette), Marianne (Raymond Bédard) feu Denis et Johanne Gauvin (Jean-Luc Gingras); ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Lucien (feu Thérèse Borgia), Marguerite (Maurice Lecours), Gisèle (Normand Bouchard), feu Lise (feu Wilfrid Nolet), Huguette (Raymond Perron) et Jacques (Liliane Gauvin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nolet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Enfant-Jésus et le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du cancer. https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don