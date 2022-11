LEBLANC, Alain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 octobre 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Alain Leblanc époux de madame Manon Rousseau, fils de feu Fernand Leblanc et de feu Denise Giguère. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 10h à 13h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Manon Rousseau, ses enfants: Maxime (Karine Vachon), Yanie (Romain Cauzard) et Christophe (Maryam Lolo); ses petits-enfants: Lexie, Mélodie, Maé et Liliane; son frère et ses sœurs: Serge (Line Descormiers), feu Jeannot (Johanne Lacasse), Johanne (Pierre Groleau), Lucie (feu Benoit Van Winden) et Nathalie. De la famille Rousseau, il était le beau-frère de: Réjean (Céline Hinse), Guy (Louise Lemieux), Serge (Danielle Paquin) et Yves (Sonia Provencher). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) 2725, Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire