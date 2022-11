ALLARD, Denis "Zabé"



À son domicile, le 24 octobre 2022, est décédé monsieur Denis Allard, fils de feu monsieur Emmaüs Allard et feu madame Rachel Demers. Il demeurait à Lévis autrefois Saint-Nicolas. Il laisse dans le deuil ses enfants: Rébécca (Dave Kirouac) et Antony; ses frères et sœurs: feu Merrill (feu Solange Demers), Jacques et Céline (feu Gaston Filteau); ses neveux et nièces: Vincent, Florent, Rémy, Valérie et Mathieu; ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 15 h.