GINGRAS, Louis-Georges



Au centre d'hébergement de St-Marc-des-Carrières, le 23 octobre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Louis-Georges Gingras, époux de madame Françoise Leclerc et fils de feu monsieur Joseph Gingras et de feu madame Régina Lahaye. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Gingras laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: France (Michel Masson), Line (Guy Leclerc) et Michel (Chantale Denis); ses petits-enfants: Olivier (Marie-Pier), Keven, William (Bianca), Samuel (Catherine), Laurie (Dylan) et Xavier; son arrière-petit-fils Louis-Charles; sa soeur Irène (feu Léopold Morin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Leclerc: François (Lillian Lesage), Jacques-André (Colette Beaulieu) et Michel (feu Stella Dussault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ceux qui l'ont précédé la-haut de la famille Gingras: Simone (Jules Martel), Marie-Claire (Henri-Louis Hamel), Françoise (Gaston Beaumont), Cécile (Léo Brûlé), Rosaire (Laurence Goulet), Raymond (Émilienne Cantin) et Denise. Remerciements au personnel du centre d'hébergement de St-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués et leur humanisme.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h sous la direction de laCeux qui le désirent peuvent faire un don à la société Alzheimer de Québec https://www.societealzheimerdequebec.com/