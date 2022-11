LAVERDIÈRE, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 octobre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Denis Laverdière, fils de feu dame Marie-Rose Guay et de feu monsieur Eugène Laverdière. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Mathieu (Marie-Ève Poulin) et Patrick; sa petite-fille Rosalie Laverdière; ses sœurs et son frère: Cécile (Marc Martel), Rita (feu Charles Poulin), Gaston (Réjeanne Roy), Madeleine (feu Yvon Fournier) et feu Colette (Roger Caron); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont sa grande amie Guylaine Bolduc et son conjoint Daniel Migneault. Il est allé rejoindre sa sœur Monique qui l'a précédé. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, tél. : 418-687-6084.