BEAULIEU, Alain



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 octobre 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Alain Beaulieu, fils de madame Ghyslaine Walsh et de feu monsieur Gaston Beaulieu. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 11 novembre 2022, de 12 h 30 à 15 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. Il laisse dans le deuil sa mère Ghyslaine Walsh et sa nièce Mélanie Beaulieu. Il est allé rejoindre son père Gaston; ses frères et sa sœur: André, Denis et Johanne.