MÉTIVIER, Gaëtane



Maman d'amour, mamie d'amour, grand-mamie d'amour, en douceur sans le moindre bruit, comme un oiseau prenant son envol, tu nous as quittés pour aller rejoindre papa, ton amoureux qui t'attendait depuis 21 ans. Ton cœur fatigué s'est arrêté soudainement dans ta maison que tu aimais tant, samedi le 15 octobre 2022, à l'âge de 84 ans et 3 mois. Tu laisses dans une profonde tristesse ta famille tissée serrée, que tu aimais de tout ton cœur, celle dont tu étais si fière d'être bien entourée. Déjà tu nous manques énormément. Ta fille Danielle (Lionel Michaud), ton fils Gaëtan (Martine Lebel), tes petits enfants: Nicolas (Karine Drolet), Cynthia (Alexandre Tanguay Simard), Carol-Ann (Kevin Piché Pagé), Tommy; tes arrière-petites filles: Abby, Laurie; tes arrière-petits fils dont tu étais si heureuse de voir et de serrer dans tes bras une ou plusieurs fois par jour: Charles, Alexis; tes frères: Daniel, Magella; tes belles-sœurs: Jacqueline Gosselin, Yolande Brisson (Gilles Turcotte), Louise Paradis, Charlotte Bégin (Martin Drouin); sans oublier cousins, cousines, neveux et nièces, amis amies. Tu as rejoint ceux qui t'ont précédée, vous êtes ensemble heureux et veillez sur nous tous. Ta mère Marie-Anna Campagna, ton père Roméo Métivier, tes frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Georgette, Jean-Paul (Gemma Bouchard) (Loretta Roberge), Colette (Philippe Demers), Roch (Réjeanne Beaudoin), Ghislaine (Jean Gosselin), Clermont, Alfredo (Louisette Labrie), Laurette (Gaston Cantin), Patrice, Lina Beaudoin, Christiane; ta belle-famille Bégin. La famille vous accueillera à la résidence funéraire, en présence des cendres,le samedi le 5 novembre 2022 de 9h à 11h suivie de la mise en terre au cimetière Mont-Marie de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la Société de recherche sur le cancer.