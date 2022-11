GARNEAU, Réjeanne Paré



Au centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 9 octobre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Réjeanne Paré, épouse de feu Jacques Garneau, fille de feu monsieur Alphonse Paré et de feu dame Anne-Marie Horton. Originaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, elle demeurait à L'Ange-Gardien. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Patrick et Sophie; ses petits-enfants: Samuel Garneau, Christopher Garneau et Léa Julien; ses frères et ses sœurs: feu Colette (feu Denis Fortier), feu Michelle (feu Gaston Simard), Micheline (Albert Royer), feu Claude (Denise Sirois) et ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Garneau: Denise, feu Marc-André, Ginette (Maurice Bélanger), Jean (Véronique Hunt), Richard (Cécile Beaudet), neveux, nièces, autres parents, amis(es) et ses très grands amis Carol Garneau (feu Rita Defoy). La famille recevra les condoléances2022 de 10h00 à 11h00 àMadame Paré sera portée à son dernier repos, le jour même des funérailles au cimetière de L'Ange-Gardien, 6357 Ave Royale, L'Ange-Gardien. Un remerciement spécial au médecin Pierre Boutet ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, https://cancer.ca/fr/