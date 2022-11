LAGUEUX, Doris



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 4 octobre 2022, à l'âge de 68 ans et 6 mois, est décédée madame Doris Lagueux, conjointe de monsieur Daniel Huard, fille de feu dame Marie-Ange Bédard et de feu monsieur Maurice Lagueux. Elle demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval.Elle laisse dans le deuil son conjoint Daniel Huard, ses fils: Guillaume Bédard (Isabelle Légaré) et Dominique Bédard; ses petits-enfants: Gabriel et William, Ariane, Malik, Arnaud et Éloi; son frère Jean-Marc Lagueux (Lise Roy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, parents et amis. Sa grande amie Louise Prud'homme ainsi que Lucie Grégoire auront certainement une douce pensée à ta mémoire. Tu as été pour Daniel une conjointe attentionnée et affectueuse avec lequel tu auras roulé un bon bout de chemin dans ta belle vie. Pour tes enfants, une mère aimante, toujours prête à rendre service pour nous faciliter la vie. Remerciement au personnel de l'hôpital de Saint-François d'Assise pour les soins prodigués. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Les Jardins Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, Québec, Québec téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.