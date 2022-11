MARTEL, Raymond Marie



Au CHU Hôpital Saint-François d'Assise, le 14 octobre 2022 est décédé à l'âge de 84 ans, monsieur Raymond Marie Martel, fils de feu monsieur Noël Martel et de feu madame Marie-Ange Vézina. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 4 novembre 2022 de 19h à 22h etde 9h à 10h15,Les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Daniel, Sylvie (Alain Godin) et leur mère, Claudette Vandale, Brian (Josée Berrouard) et sa mère Hélène Miller, ses petits-enfants : Jonathan, Sara-Maude et Simon. Il était le frère de feu Guy (feu Irène Pelletier), feu Jean-Louis (Jeannine Duchesneau), feu Monique (feu Camille Martin), Marie-Paule (feu Gilbert Vandale), Céline (feu Léon Paquet), feu Gilles (Francine Genest), feu Michel (Diane Vincent), Lise (feu Jean-Marc Gros-Louis), feu Yvon (Paulette Lebel), Laurent (Ève-Dominique Trottier), Roger (Francine Vézina), France (Richard Bédard), Hélène (Denis Lebrun), Danielle (Jean Bédard), feu Denis. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.