Acquittés d'une tentative de meurtre sur un avocat

Les deux individus qui auraient été engagés par un homme d’affaires de Joliette pour abattre un avocat de la Montérégie ont été acquittés des accusations de tentative de meurtre.

« Une analyse profonde de la preuve permet d’établir hors de tout doute raisonnable que ce sont les accusés qui se sont rendus chez Me Daudelin », a toutefois tranché ce matin le juge Stéphane Godri, au palais de justice de Longueuil.

« En déchargeant quatre coups de feu, on ne peut qu’établir que l’accusé savait que [la vie de la victime était] mise en danger », a-t-il poursuivi, dans sa décision qui était attendue depuis mai dernier.

Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, 42 ans, et de Daouda Dieng, 36 ans, ont donc été reconnus coupable d’avoir déchargé une arme à feu avec l’intention de mettre en danger la vie de l’avocat Nicholas Daudelin, le 26 mars 2020, à Mont-Saint-Hilaire.

Ils ont cependant été acquittés de tentative de meurtre, d’intimidation et d’entrave à la justice.

Les deux individus se sont présentés chez l’homme de 32 ans, puis l’un d’eux a tiré à travers sa porte d’entrée, l’atteignant à une jambe.

Selon la théorie de la poursuite, c’est Jean-François Malo, un promoteur immobilier de Joliette aussi accusé dans cette affaire, qui avait commandé l’attaque.

Durant le procès, la poursuite a mis en preuve des bandes vidéo sur lesquelles on voit les trois hommes se rencontrer à plusieurs reprises dans les jours entourant la tentative de meurtre.

À l’époque, Malo était dans un litige civil de quelques millions de dollars avec Mouvement Desjardins, que représentait Me Daudelin.

« Le juge a toutefois reconnu un certain lien [entre les accusés] et M. Malo. Alors ce qui en est pour M. Malo, je vous invite à suivre son procès », a commenté à sa sortie de la salle de Cour Me Tian Meng, procureure de la Couronne.

« Les accusés ont tout de même été reconnus coupable d’un chef punissable de 14 ans [de prison], un des plus graves chefs du code criminel », a-t-elle ajouté.

Malo devrait faire face à la justice séparément, en 2023.