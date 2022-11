CHABOT, Lucille



Le 5 octobre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Lucille Rita Chabot, épouse de feu monsieur Justin Trottier, fille de feu monsieur Marcel Chabot et de feu dame Eustelle Brochu. Native d'Albertville (Matapédia), elle a passé la plus grande partie de sa vie à Saint-Casimir (Portneuf). Madame Chabot laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Claude Trudel), Josée Anne, Richard (Sylvie Pleau), Guylaine et Francis Trottier; ses petits-enfants: Antoine (Ling Fu) et Étienne Pleau Trottier; son arrière-petite-fille: Liliane Fu Trottier; son beau-frère et ses belles sœurs: Raymond (Micheline Roy) et Andrée (feu Kapil Chaudhary) Trottier, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Berthe (feu Freddy Lambert), Alice (feu Philémon Daigle), Alexandre (feu Elexia-Zélia Martineau), Rose Hélène (feu Albert Daigle), Léo (feu Annonciade Berger), Albert (feu Yvette Martineau), Robert, Simone (feu Léon Demeules), Juliette, Bernadette (feu Gérard Berger), Alphonse, Gérard, Émilien et Léonard Chabot, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Claude, Renée, o.s.v., Denise (feu Richard Perrier), Odile (feu Gabriel M. Pelletier), Pierrette, Gabriel et Robert (feu Brigitte Noury) Trottier. Parents et amis sont les bienvenusprochain. La famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30 etL'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Casimir, 110, place de l'Église, Saint-Casimir (Québec) G0A 3L0.