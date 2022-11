BILODEAU, Yvon



À son domicile, le 23 octobre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Yvon Bilodeau, époux de madame Céline Lagueux. Il était le fils de feu Joseph Bilodeau et de feu Yvonne Nadeau. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lale samedi 5 novembre 2022 de 11 h 30 à 13 h 50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: feu Sonia, Martin et Manon; ses frères et ses sœurs de la famille Bilodeau: feu Yolande (feu Aimé Larochelle), feu Louisette (feu Élie Labonté), Réal (Yvette Coulombe), Ghislaine (Aurèle Boucher) et feu Lise(feu Gilles Girard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lagueux:Colette (Florian Morin), Robert, Paul-Henri (Marie-Marthe Vigneux), Donald, Lise, feu Denise, Réjean, Richard (Jacinthe Savoie) et Solange (Marcel Rouleau). Il laisse également dans le deuil ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: La Société canadienne du Cancer, https://cancer.ca/fr/. La direction des funérailles a été confiée à la