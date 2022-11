LAFOND, André



Au centre d'hébergement Le Faubourg, le 23 octobre 2022 est décédé monsieur André Lafond, époux de dame Julie Gagné, à l'âge de 83 ans. Il était le fils de feu dame Juliette Verret et de feu monsieur Émile Lafond. Il demeurait à Saint-Émile, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 11h.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Émile. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martin, Daniel (Marie-Claude Groleau) et Isabelle (Francis Martin); ainsi que ses petits-enfants: Gabriel, Alyssa, Ève-Marie, Xavier et Élèna. Il était le frère de feu Bruno Lafond (feu Marcelle Gadoury), feu Benoît Lafond, Catherine Lafond (feu Gilbert Rhéaume), feu Ginette Lafond (Yves Talbot), Lucette Lafond (Gilles Cassista) et feu Line Lafond. Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. À la demande de la famille, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc.: (418) 527-9966, site Internet: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.