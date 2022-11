QUIRION, Jeannine Bertrand



À son domicile, le 21 octobre 2022, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée madame Jeannine Bertrand Quirion, épouse de feu Léo Quirion, fille de feu madame Aurore Verville et de feu monsieur Alphonse Bertrand. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 12 h à 15 h.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses trois enfants : André (Line Tremblay), Lise (Rodrigue Pelletier) et Jacynthe (feu Richard Pouliot); ses six petits-enfants : Julie (Rémy Gagné), Chantal (Guillaume Dussault), Daniel (Anne-Marie Dubé), Francis (Audrey Bouchard), Frédéric (Cristina Montabes) et Émilie (Lence Dumas); ses six arrière-petits-enfants : Ève, Nicolas, Sophie, Alex, Mathilde et Emma-Rose; ses trois belles-sœurs : Gilberte, Normande et Thérèse, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un sincère remerciement à l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC La Source pour leur dévouement et leur humanité ; tout spécialement au Dr Élise Roy. En ayant une pensée pour ceux qui n'ont pas la chance d'être bien entourés en fin de vie, nous vous demandons de traduire vos témoignages de sympathie par un don à la Fondation Gilles Kègle.https://www.gilleskegle.org/