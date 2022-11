BUSSIÈRES, Gilberte



À l'Hôpital Laval, le 1er octobre 2022, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédée madame Gilberte Bussières, fille de feu madame Oliva Doucet et de feu monsieur Armand Bussières. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h. L'inhumation des cendres se fera au Belmont. Elle était la sœur de feu Jeanne, feu Fernand (Aline Gagnon), Marcel (feu Yvette Roy), feu Lucette, Jean-Noël, Jacqueline et de feu Camil (Claudette Gladu). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.