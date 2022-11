BERNIER, Françoise Sansfaçon



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 29 septembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Françoise Sansfaçon, épouse de feu monsieur Camille Bernier, fille de feu madame Mariette Bédard et de feu monsieur Albert Sansfaçon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline et Gaétan Gagnon (Thérèse Pouliot); ses petits-enfants: Annie Lebel (Marc-André Blanchette), Stéphane Gagnon (Marie-Pierre Bélanger) et Mélanie Gagnon (Karl Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Kim, Alycia, Marylou, Logan et Emy; sa sœur Thérèse (Rolland Gosselin); sa filleule France Gosselin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son mari et ses sœurs: Véronique (Fernand Paquet), Geneviève (Marcel Garneau) et Lucie (René Garneau). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone : 418 656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.