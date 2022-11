Blue Jackets-Avalanche: retour au bercail pour les Finlandais

Plusieurs hockeyeurs originaires de la Finlande auront l’occasion de redonner aux amateurs de leur pays d’origine cette semaine, avec les matchs à Tampere prévus entre les Blue Jackets de Columbus et l’Avalanche du Colorado.

Les deux équipes en découdront vendredi et samedi au Nokia Arena, un amphithéâtre qui a notamment accueilli le Championnat du monde de l’IIHF cette année. Ça doit encore sentir le neuf dans ce bâtiment de 13 455 places en configuration hockey, qui a ouvert ses portes en décembre dernier.

Les Finlandais auront la chance de voir à l’œuvre plusieurs des étoiles les plus brillantes de leur nation. Mikko Rantanen et Artturi Lehkonen, pour l’Avalanche, et Patrik Laine et Joonas Korpisalo, du côté des Jackets, sont les têtes d’affiche de cet événement de la Série globale de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Juste de jouer un match de la LNH en Finlande, je n’y avais même pas rêvé. De pouvoir faire cela, ça sera vraiment bien. Les amateurs vont être très bruyants. Les gens aiment tellement le hockey ici», a expliqué au site web de son organisation le gardien Korpisalo.

«C’est vraiment bien d’être de retour à la maison. C’est agréable d’avoir pu passer quelques jours à Helsinki, mais nous sommes ici maintenant, a commenté Rantanen. Nous allons seulement profiter du moment, mais aussi nous souvenir qu’il y a quatre points à gagner ici et qu’il faut se concentrer.»

Il s’agit également d’un moment plutôt spécial pour le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen. Le Finlandais est l’un des deux Européens à occuper ce poste dans la LNH, l’autre étant le Suédois Patrik Allvin, chez les Canucks de Vancouver.

Une ville de hockey

La formation de Columbus s’est entraînée jeudi devant une foule nombreuse au Nokia Arena. Les favoris locaux, Laine et Korpisalo, ont été acclamés à tout rompre par la jeunesse de Tampere. Ils avaient également visité un hôpital pour enfants plus tôt cette semaine.

Il n’y a pas à dire, la troisième ville la plus populeuse de la Finlande vibre au rythme du hockey. Elle est d’ailleurs reconnue comme la capitale mondiale du sauna, mais il n’y a aucun doute sur la qualité de sa glace.

Laine, lui, la désigne comme «la meilleure ville au monde».

«Tout le monde va dire ça de sa ville natale, mais bon. C’est génial. C’est entre deux lacs. Il y a beaucoup d’arbres. Nous avons plusieurs saunas. C’est dur à expliquer, mais c’est une superbe ville», a assuré l’attaquant de 24 ans.

«C’est comme le Montréal ou le Toronto du hockey finlandais», a de son côté comparé Kekalainen, aussi originaire de Tampere.