LAINÉ, Lucie



À l'Hôtel-Dieu de Québec (CHU de Québec), le 6 octobre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Lucie Lainé. Elle était l'épouse de feu Raymond Dufour et la fille de feu Lucienne Dinel et de feu Arthur Lainé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 9h à 11h.et de là au cimetière Saint-Charles pour l'inhumation. Pour ceux qui ne pourront être présents à la liturgie, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web au. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Raymond Jr et Ginette (feu Daniel Laroche); ses petits-fils : François et Jérôme Laroche (Isabelle Auger); ses arrière-petits-enfants : Cédric, Liam et Lily Laroche, ses trois petits trésors; ses frères et soeurs : feu Rita (feu Émilien Richard), feu Noëlla (Roland Bouchard), André (feu Yolande Hébert), Louisette (feu Fernand Fortier), Christiane (feu Jean-Marie Rhéaume), feu Armand, feu Jean-Guy, Yvon (Christiane Paradis), Diane, Gaétan (Lise Lachance), Lise et Gilles; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dufour : feu Roland (feu Irène Roy), feu Roméo (feu Gertrude Boivin), feu Rosario (feu Laura Simard), feu Jeannette (feu Roger Leclerc), feu Jacqueline, feu Fernande (feu Jean-Claude Leclerc) et feu Robert (feu Marielle Gagné); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec (CHU de Québec) pour l'excellence des soins prodigués et pour leur extrême gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org