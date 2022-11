BRIAND, Josette



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de madame Josette Briand survenu subitement le 15 octobre 2022. Elle était âgée de 75 ans. La famille recevra les condoléancesde 14h à 14h30 auElle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères de la famille Briand: Claudine (Claude Girard), Nicole, Liliane (André Parent), Jacqueline, Annick (Claude Bédard), Gérard, feu Jean-Claude, Lyne, Alain et Martyne Noir;Elle laisse également dans le deuil sa filleule Marie-Pier Briand-Piché (Daniela Velasco), ses neveux et sa nièce: Philippe Paradis, Nicolas Briand et Mélanie Briand; ainsi que plusieurs ami(e)s. Bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la fondation des maladies de l'œil. Des enveloppes de dons seront disponibles sur place lors de la cérémonie.