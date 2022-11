PARENT, Yvon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 octobre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Yvon Parent, époux de feu dame Denyse Daigle, fils de feu Roger Parent et de feu Lucille Hamel. Il demeurait au Lac-Sergent.La famille vous accueillera aule dimanche 6 novembre 2022 de 13 h à 15 h. Il laisse dans le deuil, ses filles: Isabelle Guimont Parent (Christine Desgagnés) et Maude Guimont Parent (Martin Guimont); ses petits-enfants: Michael, Sarah, Cédrik-Alexendre et Éméraude; ses 3 arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Louise Larue (feu Serge Parent), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et plus spécialement Samuel pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.