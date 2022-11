SANTERRE CARON, Colette



Au Centre d'hébergement de St-Jean-Port-Joli, le 26 octobre 2022, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée madame Colette Santerre, épouse de feu monsieur Roger Caron. Elle demeurait à St-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Jacinthe St-Pierre) et Jocelyn; ses petits-enfants : Mathieu et Simon (Andréanne Rioux); ses arrière-petits-enfants : Elodie et Aurélie. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Roger (feu Thérèse Lavigne), feu Guy, feu Denis (Annette) et Denise (feu Aldéric Fournier - CIéo Ross); de la famille Caron: Jeannine (feu Georges Roy), Carmelle (feu Conrad Ouellet), feu André (Claudette Robichaud), Ludger (Noëlla Chouinard) et Denise (feu Marc Verreault). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, St-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0, à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9 ou au Centre d'équithérapie La Remontée, 677 Av. de Gaspé O, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0. Les membres de sa famille tiennent à remercier l'équipe de l'Hôpital de Montmagny ainsi que celle du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité exceptionnelle de leur approche, de leurs soins et de leur accompagnement. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h., suivie de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial " sous les étoiles ".