HARVEY, Céline Bernier



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 septembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Céline Bernier. Elle est allée rejoindre son époux bien-aimé, monsieur Jean-Marc Harvey. Elle était la fille de feu madame Marie-Anna Proulx et de feu monsieur Clodomir Bernier. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Philippe (Louis Vincent) et Brigitte (Robert D'aoust). Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Simon, feu André (feu Thérèse Fournier), feu Marcel (Madeleine Meservier) et Elisabeth (feu Paul-Henri Gaudreau); Les membres de la famille Harvey: feu Ghyslaine (feu Guy Boies), feu Lorraine (Henri Gauthier), Florian (Micheline Brochu), Noëlla (Yves Carrier), Suzanne (feu Jocelyn Tremblay- Bruno Bouchard), Harold (Anne-Marie Guérin), feu Daniel (Elisabeth Tremblay), Francine (Rock Labbé) et Doris (feu Benoit Lavoie - Maurice Brodeur). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Bernier auLa famille recevra les condoléancesde 11h à 13h, au salon du complexe etLes cendres de madame Bernier seront déposées au columbarium du cimetière St-Pierre-aux-Liens. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec (https://poumonquebec.ca/faire-un-don/).