ROY, Madeleine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 octobre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Madeleine Roy, épouse de feu monsieur Jacques Demers. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Roy et de feu madame Eva Fortier. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie (Réjean Julien) et Louis (Isabelle Cadoret); ses petits-enfants: Patricia (Anthony Daoust), Laurie (Gael Rincon) et Maxence (Caroline Boivin); ses arrière-petites-filles: Sam Elie, Sofianne et Milanne; ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Victorin Jean), feu Louis-Georges (feu Carmen Morin), feu Berthe, feu Bernadette (feu René Boisvert et feu Jean-Marie (feu Eva Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la résidence du Cœur de Marie qui lui a apporté une qualité de vie durant ses trois dernières années. La famille vous accueillera auà compter de 16h.