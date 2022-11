Ce jeudi: le film «Niagara» débarque sur Club illico

Les cinéphiles qui n’ont pas encore eu l’occasion de regarder le plus récent film de Guillaume Lambert, «Niagara», pourront se reprendre à compter de jeudi sur Club illico.

Cette comédie dramatique met en vedette François Pérusse, Éric Bernier et Guy Jodoin, dans les trois rôles principaux, ainsi que leurs camarades Ariel Charest, Emi Chicoine, Élisabeth Chouvalidzé, Josée Deschênes, Muriel Dutil, Véronic DiCaire, Marie Eykel, Guillaume Lambert, Katherine Levac, Marie-France Marcotte, Geneviève Néron et Marcel Sabourin. En plus de réaliser le long métrage, Guillaume Lambert en signe le scénario.

Trois frères dans la cinquantaine sont contraints de reprendre contact à la suite de la mort de leur père, qui n’a pas survécu à un Ice Bucket Challenge...

Le film produit par Laurant Allaire et Tim Ringuette a amassé plus de 450 000 $ dans les salles obscures de la Belle Province depuis sa sortie à la mi-septembre. Il a été sélectionné en compétition au Festival de Whistler, en Colombie-Britannique, événement qui se tiendra du 30 novembre au 4 décembre.

Plusieurs séries et films

Club illico propose cet automne plusieurs nouvelles séries à ses 500 000 abonnés, dont «Motel Paradis» (déjà disponible), «La faille 3» (9 novembre), «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» (24 novembre) et «Nous 2» (8 décembre), lesquelles s’ajoutent à ses productions phares comme «Audrey est revenue», «Lac-Noir», «Le temps des framboises» et «Portrait-robot».

Parmi les films québécois qui sont disponibles dans les carrousels de la plateforme de Vidéotron, on peut citer au passage «1991», «Aline», «Babysitter», «C’est le cœur qui meurt en dernier», «Charlotte a du fun», «C.R.A.Z.Y.», «Maria» et «Sam». Le 10 novembre, Club illico ajoutera «La chute de l’empire américain», de Denys Arcand.