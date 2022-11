«C’est franchement pathétique» - Ryan O’Reilly

Le bateau des Blues de St. Louis ressemble à une épave ces jours-ci et son capitaine Ryan O’Reilly estime être un grand responsable du naufrage des siens.

Avant d’accueillir les Islanders de New York jeudi, la formation du Missouri avait encaissé cinq revers d’affilée, incluant une dégelée de 5 à 1 aux mains des Kings de Los Angeles trois jours auparavant. Et O’Reilly connaît un départ pitoyable : un petit but en huit matchs et un différentiel de -11. Avec toute son expérience dans la Ligue nationale de hockey, il n’a pas besoin que les instructeurs lui fassent un dessin pour lui faire comprendre que ça ne va pas du tout.

«J’ai été absolument horrible. Je ne fais à peu près rien. On dirait que je me bats pour ma vie. Je dois lutter pour demeurer dans cette ligue, mais il faut en faire beaucoup plus, prôner plus de leadership en misant sur mon jeu, a-t-il dit au site NHL.com. Si je peux juste effectuer les petites choses, je crois que cela aura un impact important.»

«De mon côté, particulièrement, c’est franchement pathétique.»

La balle est dans le camp des joueurs

Le patineur a corroboré un peu les dires du directeur général Doug Armstrong, qui a déclaré plus tôt cette semaine que les joueurs devaient trouver des solutions à leurs ennuis. Le DG a du même coup réitéré sa confiance à l’égard de l’instructeur-chef Craig Berube, un homme ayant mené sa troupe à la conquête de la coupe Stanley au printemps 2019.

«Je crois que le message de Doug était clair. Ce qui se passe est inacceptable et il a entièrement raison. Nous devons regarder cela à l’interne et trouver le moyen de nous en sortir. C’est pas mal le temps d’y voir», a mentionné O’Reilly.

Cette prise de conscience semble avoir eu de bons échos.

«C’est notre leader et le capitaine de notre équipe, a ainsi rappelé Berube à son sujet. Voilà ce qu’il fait, mais c’est à tout le monde de travailler.»