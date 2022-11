«C’est le rôle d’une vie»: le Québécois David Latulippe incarne Zéro Janvier dans «Starmania»

PARIS | David Latulippe n’est pas près d’oublier sa première représentation de Starmania. Le Québécois, qui incarne Zéro Janvier dans la nouvelle mouture de l’opéra rock, a fondu en larmes après avoir interprété Le blues du businessman sur scène. «C’est le rôle d’une vie», confie-t-il.

Même au terme d’une longue journée de répétitions, David Latulippe est tout sourire lorsqu’il rencontre le représentant du Journal dans les coulisses de la Seine musicale, où le spectacle prend l’affiche ce soir. Oui, il est passé 20 h et la fatigue se fait ressentir, concède-t-il. Mais pas question de la laisser miner son plaisir.

«Chaque fois que je suis fatigué, que j’ai une grosse journée, je me répète la même chose : j’ai une chance extraordinaire de faire partie de cette aventure-là. Je vis un rêve ici», avance-t-il.

Ce «rêve», il a officiellement pris forme il y a un mois, lors de la toute première représentation devant public à Nice, sur la Côte d’Azur. Sur scène, David Latulippe devenait enfin Zéro Janvier, après trois mois de répétitions intenses. L’accueil a été invariablement chaleureux, le public se déplaçant en grand nombre pour (re)découvrir l’opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger, invités par les multiples affiches promotionnelles placardées aux quatre coins de la France. Durant ces neuf représentations – des previews, comme disent nos cousins français –, les ovations étaient invariablement généreuses, s’étirant parfois durant une quinzaine de minutes.

«J’ai pleuré en coulisses tout le long de la première représentation», raconte David Latulippe en riant.

«Le public répond très bien, des gens pleurent en entendant les premières notes du spectacle. C’est rassurant de voir à quel point ils sont contents de voir ce show sur lequel on a mis tant d’efforts et de travail», ajoute-t-il.

«Toujours d’actualité»

Avant de décrocher le rôle de Zéro Janvier, David Latulippe avoue n’avoir été que très peu familier avec l’intrigue de Starmania. Il connaissait les hits incontournables, certes, en ayant interprété une poignée au fil des ans.

Mais il n’avait jamais vu le spectacle dans son entièreté. Et il a préféré en rester là avant d’amorcer le travail sur cette nouvelle édition, histoire de bâtir son personnage de toutes pièces.

«On avait des versions audio pour pratiquer, évidemment. Mais je ne voulais pas me coller à ce qu’avait fait un autre artiste dans le passé. J’ai découvert l’histoire du spectacle en répétitions, et j’ai créé mon Zéro Janvier avec mes propres intentions et celles du metteur en scène Thomas Jolly», explique-t-il.

Rappelons donc que Starmania nous transporte dans un futur dystopique où l’Occident en entier est devenu un seul et même pays. Ses habitants, assoiffés de célébrité, gravitent vers sa capitale Monopolis malgré les spectres du terrorisme et du totalitarisme qui les guettent.

Tout ça a été écrit il y a plus de 40 ans. Mais force est de constater que l’œuvre de Luc Plamondon et Michel Berger demeure aujourd’hui tout aussi actuel qu’à l’époque.

«C’est un spectacle qui parle de pollution, d’écologie, de terrorisme... tous des sujets qui nous touchent encore. C’est vraiment intéressant de revisiter ça aujourd’hui et de voir à quel point c’est toujours d’actualité», souligne David Latulippe.

Starmania sera présenté en première aux médias mardi soir, à Paris.

12 choses à savoir sur Starmania

Photo courtoisie, Anthony Dorfman

Retardées en raison de la pandémie, les célébrations du 40e anniversaire de Starmania peuvent enfin débuter. En attendant la grande première prévue à Paris mardi soir, voici 12 choses à savoir sur l’opéra-rock de Luc Plamondon et Michel Berger.

Premiers balbutiements

Si Starmania prend tout son sens sur scène, c’est sur disque qu’ont d’abord été lancé ses titres, en 1978. Le blues du businessman, Monopolis, Les Adieux d'un sex-symbol et Le monde est stone y sont portés par les voix respectives de Claude Dubois, France Gall, Diane Dufresne et Fabienne Thibault.

Enfin sur scène

C’est le 10 avril 1979 qu’a lieu la toute première représentation de Starmania, sur la scène du Palais des congrès de Paris. Franc succès, le spectacle fait salle comble durant les quatre semaines où il tient l’affiche. La distribution originale compte en ses rangs les Français Daniel Balavoine Daniel Balavoine (Johnny Rockfort), Étienne Chicot (Zéro Janvier), France Gall (Cristal), René Joly (Roger-Roger), Roddy Julienne (le gourou), Grégory Ken (Ziggy)et Violette Vial (la speakerine), en plus des Québécoises Diane Dufresne (Stella Spotlight), Fabienne Thibault (Marie-Jeanne) et Nanette Workman (Sadia).

Propulseur de carrières

Les moutures subséquentes de Starmania ont permis de lancer ou propulser les carrières de chanteurs québécois vers de nouveau sommet. Des exemples? Bruno Pelletier, Marie Denise Pelletier, Luce Dufault, Martine St-Clair, Isabelle Boulay, Patsy Gallant, France Castel et Jean Ravel ont tous fait partie de différentes distributions du spectacle.

Plus de 50 numéros

Opéra-rock entièrement chanté, Starmania s’articule autour d’une cinquantaine de numéro musicaux, tous écrits par Luc Plamondon et composés par Michel Berger.

Succès planétaire

Depuis sa création, Starmania a été vu et applaudi par plus de six millions de spectateurs à travers la planète, tant en français qu’en anglais et en allemand.

Moult reprises

En dehors des spectacles, les titres tirés de Starmania sont repris à maintes reprises au fil des ans, intégrant les répertoires de Céline Dion, Garou, Lara Fabian, Guylaine Tanguay, Nicole Croisille et Alain Morisod, entre autres.

En anglais

En 1992, Tim Rice adapte les chansons de Luc Plamondon dans la langue de Shakespeare pour un album-concept. Starmania y est rebaptisé Tycoon, et ses titres interprétés sur disque par Céline Dion, Cyndi Lauper, Tom Jones, Kim Carnes et autres Ronnie Spector. Jamais montée en territoire anglophone, cette version du spectacle est toutefois présentée par la troupe française de l’époque, à raison d’une représentation par semaine entre 1993 et 1994.

Version lyrique

Le 25e anniversaire de Starmania est célébré en 2004 avec une version lyrique du spectacle. Présenté en version concert à la Place des arts de Montréal, la production voyage ensuite vers Québec, puis Paris. Elle repose sur les têtes d’affiche Marie-Josée Lord, Marc Hervieux, Lyne Fortin et Gino Quilico.

Quatre Québécois

La version 2022 de Starmania compte sur le talent de quatre artistes québécois: David Latulippe et Miriam Baghdassarian y incarnent Zéro Janvier et Sadia, tandis que William Cloutier et Gabrielle Lapointe endossent les rôles respectifs de Johnny Rockfort et Cristal en alternance avec leurs interprètes principaux, Lucien Carreau (dit Côme) et Lilya Adad.

Une première pour Marie-Jeanne

Pour la toute première fois, le rôle de Marie-Jeanne – alias la serveuse automate – est aujourd’hui interprété par une personne non-binaire. L’artiste Alex Montambeault se charge de livrer, entre autres, les incontournables Les uns contre les autres, Un garçon pas comme les autres et, évidemment, Le monde est stone.

Un «prodige»

La nouvelle édition de Starmania compte sur le travail du renommé metteur en scène Thomas Jolly. Considéré comme un «prodige» par la presse française, il vient tout juste d’être nommé directeur artistique pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, attendus en 2024.

De Beyoncé à Starmania

C’est le danseur et chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui qui signe les nouvelles chorégraphies de l’opéra-rock, après avoir travaillé non seulement avec Beyoncé et Jay-Z, mais également Alanis Morrissette pour la comédie musicale Jagged Little Pill (inspirée de l’oeuvre de la chanteuse), présentée sur Broadway de 2019 à 2021.