Conflit d’intérêts: Un ex-maire de Portneuf prêt à faire de la prison pour éviter de payer l’amende

Convaincu d’avoir été condamné à tort pour une entorse à l’éthique, l’ex-maire de Saint-Léonard-de-Portneuf continue de faire des vagues et de mettre dans l’embarras sa municipalité en refusant de payer l’amende.

Denis Langlois se serait même dit prêt à « faire de la prison », par principe, avant de payer l’amende de 4 000 $ qui lui a été imposée en avril dernier, peut-on lire dans un rapport d’enquête produit par la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale.

Celui qui a été en poste pendant 26 ans, avant de quitter la politique en 2021, a toujours contesté les reproches qu’on lui faisait et continue de clamer son innocence malgré le verdict de culpabilité prononcé contre lui pour un conflit d’intérêts apparent.

La Commission municipale du Québec (CMQ) l’a reconnu coupable d’avoir exercé des pressions sur la directrice générale de la municipalité et de lui avoir donné un ordre direct dans l’espoir de faire renverser une décision du conseil municipal qui retardait le projet d’agrandissement de sa porcherie Porc Héden. « Organise-toi (pour) que ça passe au conseil », lui avait-il dit, selon le résumé de la preuve.

« J’ai la conscience claire. J’ai dit la vérité mais le juge ne m’a pas cru. Dans ce dossier-là, j’ai défendu mon entreprise mais ça a l’air qu’on n’a pas le droit de faire ça, donc tous les hommes d’affaires qui sont en politique municipale, s’ils font affaire avec leur municipalité, sont susceptibles d’avoir la même sanction », avait-il déploré il y a six mois en entrevue avec Le Journal.

L’ex-élu aurait pu contester sa sanction en Cour supérieure mais il ne l’a pas fait. Il avait 30 jours pour payer la pénalité de 4 000 $ à la Municipalité – qui a l’obligation de percevoir l’amende – mais à ce jour, aucune somme n’a encore été récupérée.

Une patate chaude au village

La petite Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, qui n’a pas des ressources financières illimitées, a annoncé qu’elle allait abandonner les procédures judiciaires, une décision controversée au village. « Il semble que les frais judiciaires pourraient être un élément qui décourage la Municipalité à aller de l’avant », apprend-on dans le rapport d’enquête.

La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale recommande à la Municipalité de poursuivre les procédures pour faire homologuer la décision de la CMQ et forcer M. Langlois à payer. « À défaut, il est recommandé d’évaluer l’opportunité d’entreprendre les procédures requises contre le mis en cause », conclut-on. Les élus de Saint-Léonard-de-Portneuf ont reçu le rapport mercredi et analyseront à nouveau le dossier aujourd’hui.

Un autre cas dans les Laurentides

La Municipalité de Brownsburg-Chatham dans les Laurentides vit une situation similaire. L’ex-conseiller municipal Antoine Laurin, qui a été condamné par la CMQ à une amende de 2 000 $ en décembre 2021 pour avoir utilisé de l’information obtenue dans le cadre de son travail afin de faire une offre d’achat sur un terrain, n’a toujours pas payé son dû.

« Aucune raison ne justifie un élu ou un ancien élu de ne pas respecter une décision d’un tribunal et de ne pas verser la pénalité qui lui a été imposée au terme d’une décision finale et non contestée », peut-on lire dans un second rapport de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale, rendu public hier. Les enquêteurs recommandent aussi à la Municipalité d'entamer des procédures pour forcer l'exécution du jugement.