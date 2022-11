MARTINEAU, Léo



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 septembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Léo Martineau. Il était le fils de feu Léopold Martineau et de feu madame Léa Latulippe. Originaire de La Durantaye, il résidait à Québec (secteur Beauport) et plus récemment à Lévis. La famille recevra les condoléancesde 10h30 à 11h30,Il laisse dans le deuil ses trois filles: Jocelyne, Guylaine (Clément) et Sylvie; ses petits-enfants: Rachel (Jonathan), Vincent, ainsi que ses arrière-petits-enfants : Orie, Loann et Kiera. Sont également affectés par son départ sa compagne Ghislaine, ses neveux et nièces, autres parents et plusieurs ami(e)s. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC au www.coeuretavc.ca