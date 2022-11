BOIVIN, Hélène Bédard



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 17 octobre 2022, à l'âge de 96 ans et 7 mois, est décédée madame Hélène Bédard, épouse de feu monsieur Adrien Boivin, fille de feu Joséphine Renaud et de feu Joseph-Isidore Bédard. Elle demeurait dans sa maison à Québec depuis les 70 dernières années.La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 11 h 15.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Sylvie (Marc Décarie), Jean-François (Roxanne Poulin), Marie-Anne et Rodolphe (Julie Bélanger); ses petits-enfants: Anne-Marie Boivin-Roy, Alice Boivin et Jean-Philippe Boivin; son arrière-petit-fils Rémi Olivier Zazueta Boivin-Roy; sa sœur Lucille (feu Benoit Drolet); ainsi que les membres des familles Bédard et Boivin et plusieurs ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement, en particulier au 4e étage, pour avoir si bien pris soin d'elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, tél.: 418 525-4385, www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.