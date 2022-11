De la valeur réelle de l’astrologie

Contrairement à la section astrologie du Journal, je lis votre courrier régulièrement, parce que je trouve que vous avez un bon jugement et des solutions réalistes et aidantes face aux aléas de la vie soumis par vos lecteurs. En tant que sceptique, j’apprécie aussi votre esprit critique qui suggère souvent, et poliment, des réflexions qui sèment le doute sur des croyances non fondées, comme les religions, l’homéopathie, les médicaments, les aliments, etc.

L’astrologie compte parmi ces croyances sans fondements avérés. Je suis donc un peu surpris du rapprochement astronome/astrologue, que contient votre réponse d’aujourd’hui. Aux dernières nouvelles (cf. le site web des Sceptiques du Québec ou celui de l’AFIS – Association française pour l’information scientifique), les astres n’ont pas d’influence sur le comportement humain, bien qu’ils puissent en avoir sur de grandes masses de matière, en entraînant les marées, par exemple.

Je considère que le fait que des astrologues utilisent des techniques de calcul complexe, comme en numé-rologie par exemple, ou dans les martingales des joueurs de casino, ça ne prouve rien. Pas plus que le fait que certaines affirmations des astrologues semblent coller à la vie des personnes qui les écoutent. D’ailleurs, les psychologues expliquent très bien ces biais cognitifs.

On peut lire la page d’astrologie pour s’amuser. Mais si on en vient à croire qu’il faut la consulter pour décider d’une séparation, du choix d’un travail ou encore de l’arrêt de prise d’un médicament, il serait préférable, comme dans le cas de cette dame qui vous écrit, de douter de cet « outil » pas du tout scientifique. Merci pour l’aide que vous apportez et longue vie à votre chronique.

Mario Labelle

Je ne partage pas votre scepticisme systématique. Dans l’astrologie, il existe une importante part de coïncidences entre les gens d’un même signe pour que ça m’interpelle. Et si les astres influencent à ce point les marées, pourquoi n’agiraient-ils pas de même sur les humains ?

Mais nulle part dans ma réponse je n’ai affirmé que cette personne devait se fier à son horoscope quotidien pour gérer sa vie, tout comme je n’ai pas fait de corrélation directe entre un astronome et un astrologue. J’ai simplement dit que le second utilisait le travail du premier, en lui appliquant des calculs complexes, en plus d’exercer ses qualités personnelles en divination pour faire certaines prédictions que j’appelle : « son don personnel et subjectif d’interprétation ». Je terminerai en citant la première phrase de ma réponse : « L’astrologie est un outil, non une science, qui utilise l’influence des astres sur le comportement humain. Elle se base sur le calcul des trajectoires des planètes communiquées par les astronomes. » Pas plus que je ne crois à la valeur scientifique d’un horos-cope quotidien, pas plus je ne prête foi à un scepticisme systématique.