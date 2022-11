Difficultés financières pour Tupperware: des vendeurs font toujours des affaires en or

Des vendeurs Tupperware bien établis au Québec ne craignent pas la faillite de leur bannière. Au contraire, leurs affaires n’ont jamais été aussi florissantes.

«Une entreprise comme Tupperware ne peut pas faire faillite. C’est une icône, ça fait plus de 76 ans que ça existe. S’ils n’arrivent pas à refinancer, moi je ne suis pas inquiet je sais que c’est une entreprise qui va être rachetée», assure Sylvain Lalonde, directeur élite chez Tupperware au Québec.

L’action de Tupperware Brands a perdu 42 % mercredi en bourse après la publication de ses résultats financiers du 3e trimestre. Par voie de communiqué, l’entreprise annonçait une baisse des ventes de 20 %, en comparaison à l’année passée. Son endettement dépasse les 700 M$.

Le fabricant a déclaré qu'il pourrait ne pas être en mesure de respecter les clauses restrictives de son accord de crédit, «ce qui soulève un doute substantiel sur la capacité de la société à poursuivre ses activités».

Les difficultés liées à la COVID et l’impossibilité de faire les habituels «partys Tupperware» à la maison avaient déjà ébranlé le modèle d’affaires mythique de la compagnie américaine. À cela s’ajoute désormais l’inflation, qui a fait croître les prix Tupperware de 10 %, et les défis environnementaux.

Le Québec en croissance

Au Québec, la situation est tout autre. L’équipe de vente de M. Lalonde, qui comte 6400 conseillères et conseillers a vu son chiffre d’affaires passer de 2,5 M$ en 2019 à plus de 7 M$ en 2021. Et la progression continue.

«Au Québec, on est en croissance (...), soutient le directeur. C’est malheureux à dire, mais la COVID a été quelque chose d’extraordinaire pour notre entreprise parce que les gens se sont mis à cuisiner à la maison, à avoir plus de temps, aller moins souvent à l’épicerie. Ça a aussi permis à plein de mamans de joindre l’entreprise pour vendre autour d’elles.»

Le groupement de vendeurs Les Diamants, piloté par Maria Meriano, majeur au Québec, aurait vu ses ventes multipliées par trois depuis 2019, pour atteindre plus de 50 millions $. La porte-parole de la maison-mère de Tupperware confirme une augmentation de l’engagement au pays.

Nouveau modèle en ligne

La recette du succès au Québec? Avoir été capable de virer le paquebot de bord, soutient l’entrepreneur. Exit le modèle des réunions en présentiel à la maison. Le commerce se fait maintenant en ligne, à la manière d’un influenceur.

Les conseillères font rayonner leur «mode de vie Tupperware» auprès de leur communauté à l’aide d’évènements de cuisine, ou de congélation, toujours sur le web.

M. Lalonde pense que l’organisation a su être plus agile au Québec qu’ailleurs. L’équipe Les Diamants aurait d’ailleurs été reconnue en 2021 comme la plus performante chez Tupperware au monde.

– En collaboration avec Agence QMI

