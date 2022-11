LABRANCHE, Florence Ferland



À la résidence Manoir du Château, le 23 octobre 2022 à l'âge de 92 ans, est décédée dame Florence Ferland, épouse de feu monsieur Jean-Paul Labranche. Elle était la fille de feu monsieur Rosario Ferland et de feu dame Marie-Jeanne Morency. Elle demeurait à Château-Richer, autrefois de Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance le samedi, 5 novembre 2022 de 9h00 à 10h45 auLes cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et ses belles-filles : Claudine (Martial Imbeau), Guy (Elena Koneak), Louise (René Guillet), Jean-François (Sylvie Saillant), Carole (Carol Boutet) ; ses petits-enfants : Étienne Imbeau (Marie-Hélène Lacombe), Laurent Imbeau (Catherine Naud), Andrew Labranche, Sylvia Labranche (Steven Kleis), Lynn Labranche, Jean Daniel Labranche (Stéphanie Puchol), Maryse Labranche (Sébastien Caron), Frédérique Boutet (Jean-Denis Caron) et Philippe Boutet (Émilie Goulet) ; ses arrière-petits-enfants : Anaïs et Arthur Imbeau, Florence et Adèle Imbeau, Sarah Nastapoka, Andrew Junior et Alex Labranche, Esaias, Tommy, Tyson et Viola Labranche, Edua et Maiku Labranche, Charles et Nicolas Labranche, Elisabeth et William Caron ; ses frères, sœurs et belles-sœurs : Olivine (feu Raymond Simard), Yvonne, Patrick (Ginette Héroux), René (feu Gabrielle Blouin), Raymond (Madeleine Labonté), Robert, Annette (feu Henri Thomassin) et elle était la soeur de feu Jeanne-Éva (feu Jean-Marie Thomassin), feu Henri, feu Rose-Aimée (feu Delphé Racine), feu Thérèse (feu Camil Rodgers), feu Lucienne (feu Dominique Bolduc), feu Sœur Marie-Blanche et feu Jean Marie (Nicole Cloutier) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labranche : André (Maria St-Laurent), Richard (Louise Poulin) et elle était la belle-soeur de feu Jeanne-D'Arc (feu Simon Fortin), feu Cécile (feu Paul-Émile Simard), feu Florence (feu Gérard Dupuy), feu Juliette (feu Georges A. Caron), feu Henri (feu Rita Crépeault), feu Cyprienne, feu Bernadette (feu Julien Déry), feu Gisèle (feu Roch Blouin), feu Robert (feu Suzanne Fortin) et feu Gilles (feu Céline Paré). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier la direction et tout le personnel du Manoir du Château pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré,11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/