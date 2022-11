MOORE, Jean-Guy



Père extraordinaire, tu as toujours su rassembler les gens, partager ton émerveillement et ta joie de vivre. Nous sommes reconnaissants et continuerons dans tes pas.C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de notre cher père, monsieur Jean-Guy Moore survenu le 17 août, 2022, à l'âge de 92 ans. Il était l'époux de feu Denise Pellan et fils de feu Caroline Shields-Simard et feu Noël-Albert Moore.Il laisse dans le deuil ses trois filles: Danielle (Jean Dugas), Joanne et Christine (Michel Benoit); ses petits-fils: Alexandre et Simon Dugas, Nicolas Dorion, Andrew Genest; ses arrière-petits-fils: Édouard et Louis Dugas; ses frères: Maurice Moore (Margot Pelletier), Père Paul Moore, capucin ainsi que tous les membres des familles Moore, Simard, Shields et Pellan. Il laisse également dans le deuil celle avec qui il a partagé les onze dernières belles années de sa vie: Solange Lévesque ainsi que sa fille Maude Lebel (Jean-Daniel Bussières). Il rejoint maintenant ses frères de la famille Moore: feu Marc (feu Monique Talbot) et feu Charles (Claire Hébert) ainsi que ses frères de la famille Simard: feu Alphonse (feu Noëlla Rousseau), feu Albert (feu Yvonne Picard), feu Lucien (feu Juliette Laverdière), feu Henri (feu Georgette Trudel), feu Lauréat (feu Jacqueline Cantin). Il quitte ses nombreux amis et confrères avec lesquels il aimait tant socialiser, entre autres, ceux de la Promotion 1956 de génie mécanique de l'Université Laval, du Petit Séminaire de Quebec (Promotion 1952), de la Citadelle de Québec, du Cercle de la Garnison et des Chevaliers de Malte.La famille recevra les condoléances à compter de 13h30. Les cendres ont été confiées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière Saint-Charles où il repose en paix aux côtés de son épouse, Denise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In Memoriam au Fonds de bourses de la promotion en sciences 1956 de l'Université Laval, https://www.fsg.ulaval.ca/partenaires-et-diplomes/philanthropie/nos-fonds/fonds-de-bourses-de-la-promotion-en-sciences-1956/ ou en appelant La Fondation de l'Université Laval directement au 418-656-3292. Ce fonds, créé pour les étudiants de 1er cycle inscrits à la Faculté des sciences et de génie, lui était cher et il s'est impliqué à le promouvoir jusqu'à la fin.