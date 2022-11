FORTIER, Robert



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 17 octobre 2022, à l'âge de 90 ans et 1 mois, est décédé monsieur Robert Fortier, époux de feu madame Raymonde Delamarre, fils de feu madame Juliette Lachance et de feu monsieur Paul Émile Fortier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 11 novembre 2022, de 13 h 30 à 15 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière du complexe funéraire La Souvenance-Lépine Cloutier à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marc-André Fortier (Francine Cayer) et Johanne Fortier (André Bernier); ses petits-enfants: Andréanne Bernier (Marc Whissell) et Déric Bernier (Patrica Boulianne); ses arrière-petits-enfants: Ophélie Whissell et Tristan Whissell; ses frères et sœurs: Jeannette Fortier, Huguette Fortier (Jacques Beaupré), Marie-France Fortier, Jean-Paul Fortier et Marc-André Fortier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant du CHSLD Champlain des Montagnes pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel: info@societealzheimerdequebec.comSite web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.