FORTIER, Michel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Michel Fortier, le 17 octobre 2022 à l'âge de 84 ans. Il était l'époux de dame Suzanne Faucher et il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 11 novembre 2022 de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le samedi 12 novembre 2022 de 9 à 10 h.et de là au cimetière de Loretteville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne; ses enfants: Annie (Raymond Goyette), Chantal (Claude Soulard) et Eric (Karen Bergeron); ses petits-enfants: Valérie (Matthew Carruthers), Eliot et Marguerite Huard; ses arrière-petits-enfants: Mason Gagné et Georges Carruthers; ses frères et sœurs: feu Jean-Louis (feu Cécile Ferland), Raymonde (feu Jacques Bouchard), Jacques (feu Ginette Renaud), Paul-Henri (Micheline Ampleman), feu Lorraine, Christiane (André Marcoux), Jocelyn (Francine Ampleman), feu Danielle, Richard et Roselyne (Yvon Dumont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Faucher: Denise (feu Denis Drolet), Jean-Claude (Diane Gignac), Yves (Micheline Verret), feu Robert (Nicole Gosselin et Paul Harris), Jocelyne (Michel Tanguay) et Louise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Auberge Aux 3 Pignons pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca. ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com