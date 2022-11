TRUDELLE, Jacques



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 8 octobre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jacques Trudelle. Il était l'époux de feu Paule-Hélène Beaulieu, le fils de feu Adrien Trudelle et de feu Jacqueline Bédard. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jérôme (Valérie Fournier) et Julien (Catherine Tremblay); ses petits-enfants: Coralie, feu Vicky, Florence, Jorick et Angélique; ses frères et sœurs: Pierre (Nicole Morin), Monique (Pierre-Paul Trudelle), feu Lucie, Lucie (Gaétan Ménard), Céline (Michel Poirier) et Jean (Marie-Andrée Verreault); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Michel (Nicole Demers), Jacques (Nicole Lessard), Bernard (Louise Giguère), feu René (Louise Racine), Richard (Julie Gagnon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier de tout cœur ses amis de longue date, monsieur Jean Grenier ainsi que sa conjointe, Hélène Guérard, pour leur soutien, leur amour et leur accompagnement.Se fera ultérieurement, l'inhumation des cendres au cimetière Saint-Charles-Borromée. La famille remercie sincèrement Dr Sophie Breton pour son professionnalisme, son écoute, sa disponibilité, sa bienveillance et son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone: 418-525-4385, site web : fondationduchudequebec.org