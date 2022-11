BEAUPRÉ, Claude



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 8 octobre 2022, à l'âge de 83 ans et 5 mois, est décédé monsieur Claude Beaupré, époux de feu madame Nicole Girard, fils de feu madame Edouardine Goulet et de feu monsieur Toussain Beaupré. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, à 12 h.L'inhumation des cendres se fera en toute intimité au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil, en premier mariage, feu Nicole Girard et en secondes noces, feu Jacqueline Lavoie; sa fille Caroline; ses beaux-frères et belles-soeurs: Ginette Girard (Jean-Claude Robitaille), Jacques Girard (Feu Claire Gagnon), Denis Girard (Marie-Chantale Laroche), ainsi que Diane Trépanier; enfants de secondes noces: Pierre Dubord (Lynda Goulet), Lyne Dubord; ainsi que plusieurs parents, neveux, nièces et amis.Il est allé rejoindre ses frères et soeurs et ses beaux-parents: Raymond Beaupré (Louisette Cantin), Armand Beaupré (Aline Jobin), Claudette Beaupré (Yvon Beaulieu); J Marcel Girard (Gisèle Gosselin). Sincère remerciement au personnel soignant du 4e étage de l'Hôpital Laval et Dr Maryse Jutras. Remerciement spécial à tous les employés d'Air Canada ayant travaillé de près ou de loin avec mon père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec à l'adresse suivante: https://iucpq.qc.ca/fr/fondation/dons. Des formulaires seront disponibles sur place.