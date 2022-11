Enquête sur les mesures d’urgence: Pat King tente de minimiser la teneur de ses propos

L’un des leaders du convoi de la liberté, Pat King, a tout fait mercredi pour minimiser la teneur des propos qu’il avait tenus lors des manifestations, alors qu’il témoignait devant la Commission d’enquête sur les mesures d’urgence, à Ottawa.

M. King a notamment voulu démontrer qu’il ne représentait pas une menace pour la sécurité pendant la manifestation des camionneurs sur la colline parlementaire.

Une vidéo sur laquelle on l’entend proférer des menaces envers le premier ministre Justin Trudeau a d’ailleurs été au cœur des témoignages.

«Trudeau, quelqu’un va te faire prendre une balle un de ces jours», peut-on entendre sur celle-ci.

Pat King a expliqué qu’elle avait été tournée plusieurs mois avant la manifestation, après qu’on lui avait eu refusé d’embarquer sur un vol à l'aéroport Pearson de Toronto parce qu'il n'était pas vacciné.

Il a ajouté qu'il était en colère, mais prétend aussi que la vidéo a été coupée pour le faire mal paraître.

M. King a également indiqué qu'il faisait plutôt référence à une personne qui, par exemple, aurait une santé mentale fragile qui pourrait commettre un acte violent s'il était placé dans la même situation.

«Un jour, quelqu’un va ‘’disjoncter’’. Si on va trop loin, surtout en interdisant les voyages, vous ne savez pas à qui vous aurez affaire. Quand vous avez une mésentente avec vos parents, vous êtes en colère et vous dites des choses que vous regrettez. C’est un peu ce qui m’est arrivé»,

Le témoignage de Pat King a aussi été marqué par l'expulsion de l'un de ses partisans dans l'audience qui réagissait bruyamment aux échanges, malgré les avertissements du juge Rouleau.

Plus tôt dans la journée, l'avocat des organisateurs, Keith Wilson, a révélé que les manifestants avaient accès à de l'information sensible grâce à des fuites de sources policières qui étaient sympathiques à leur cause.

Des informations sur les stratégies, les opérations à venir en provenance de membres actifs de la police d'Ottawa, de la police provinciale, de la GRC, et même du Service canadien de renseignement et de sécurité, selon Keith Wilson.