BERNARD, Maurice



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 octobre 2022, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé monsieur Maurice Bernard, époux de madame Lucie Hébert, fils de feu madame Berthe Labelle et de feu monsieur Eugène Bernard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 16 h.Outre son épouse, madame Lucie Hébert, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Julie Bernard et son fils Jean-Pierre Bernard; son petit-fils Julien Bernard; ses soeurs: feu Hélène Bernard (Louis Bellefleur) et Diane Bernard (Normand Perreault); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Hébert ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier monsieur Pierre Caron et madame Miriam Bérubé, ses transporteurs, ainsi que toutes les autres personnes qui ont contribué à son bien-être. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation canadienne du rein. Des formulaires seront disponibles sur place.