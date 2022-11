BÉGIN, Rolland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 octobre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Rolland Bégin, époux de Réjeanne Boudreau. Il était le fils de feu monsieur Tancrède Bégin et feu madame Cécile Bernier. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille : Nadia (Jocelyn Brochu); son fils : Bruno (Marilyn Beaudoin); ses petits-enfants adorés : Mélissa Brochu (Jérôme Michon), Maxime Brochu (Laurence Couture), Mathilde Bégin (David Forcier), Lily-Rose Bégin (Michaël Delage); ses sœurs : Ginette (feu Donald Caron) et Odette (feu Jean-Pierre Belzile); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boudreau : feu Roger (Ginette Landry), feu Jean, Monique (Denis Paradis), Carmen (Benoît Boulianne), (feu Claire (Nelson Royer)), Ghislain (Brigitte Auger), Raoul, feu Louise, Martin et Rollande (Normand Laflamme); ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 7ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, qu'il appelait ses anges, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.