CHOUINARD, Thérèse



À l'Hôpital St-Sacrement, le 4 août 2022, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée madame Thérèse Chouinard. Elle était la fille de feu madame Eva Jean et de feu monsieur Joseph Chouinard. Native de Saint-Pamphile, elle demeurait maintenant à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Laurier Blanchet (Yolande Blanchet), Normand Blanchet (Maryan Robitaille) et Julie Blanchet (Mario Crête); ses petits-enfants Annie (Martin), Amélie, Ariane (William) et Maxime (Ana-Carolina); ses arrière-petites-filles Julianne et Maude; ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. Elle est partie rejoindre son frère Jean-Joseph (feu Marie Lavoie) et ses sœurs Anne-Marie (feu Armand Chouinard), Adrienne (feu Gérard Mercier), Cécile (feu Lucien Pelletier) et Yvette (Maurice Nicolas); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille du père de ses enfants, feu monsieur Pascal Blanchet. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée François-de-Laval du Cimetière Notre-Dame-de-Belmont par la suite.