NAPPERT, Anna-Marie



À Québec, le 17 octobre 2022 à l'hôpital Saint-Sacrement, est décédée Anna-Marie Nappert, à l'âge de 101 ans et 9 mois. Elle est allée rejoindre son époux feu Dollard Simard.Elle laisse dans le deuil ses chers enfants: Francine (Jacques Thibault), Diane (Jacques Bélanger), Nicole (Denis Fleury), Michel (Marie-France Poirier), Claire (Patrice Lamy); ses petits-enfants: Isabelle Taillon (William Lafargue), Marc-André Boulianne (Phuong Tu), Mireille Boulianne (Sébastien Théberge), Catherine Simard, Mathieu Simard (Vincent Gauthier) et Gabrielle Paré-Simard; ses arrière- petits-enfants: Michael, Olivier et Édouard. Elle était la mère de feu Louise (Claude Taillon). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Originaire de Sainte-Marie de Beauce, elle était la fille de feu Marie-Anne Vachon-Nappert et de feu Émile Nappert ainsi que la belle-fille de feu Lydia Simard. Elle était la sœur de feu Gérard, feu André et feu Madeleine Nappert. Femme déterminée, elle a travaillé à la célèbre pâtisserie Vachon aux côtés de sa grand-mère Rose-Anna Vachon. Curieuse, elle s'est passionnée pour l'histoire, la nature, la musique et sa famille. Les gens qui l'ont côtoyée, que ce soit en Beauce, à Rimouski ou encore à Québec se souviendront de sa générosité, de son ouverture d'esprit, de son dévouement, de sa grande écoute, de sa créativité et de sa force de caractère. Toute la famille tient à remercier les membres du personnel du Gibraltar et ceux de l'hôpital Saint-Sacrement de Québec pour leurs soins attentifs, chaleureux et respectueux. La famille accueillera les condoléances des parents et des amis au, de 9h30 à 11h45.et sera suivie d'une réception. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Ste-Foy, Qc, G1V 4G5 https://fondation-iucpq.org/, Des formulaires seront disponibles sur place.