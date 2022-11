BLAIS, Bertrand



À sa résidence de Beaumont, le 18 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Bertrand Blais, époux de feu Thérèse Boivin, fils de feu Alyre Blais et de feu Lauréa Gosselin. Il était autrefois de St-Henri. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Ghislain (Sylvie Belley), Michel (Johanne Turcotte), Solange (Marc Cartier), Josée, Murielle (Éric Gagnon), Gérald (France Labrecque) et Isabelle (Louis Despins); ses 24 petits-enfants et 27 arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Henri (feu Marie-Grace Leblanc), feu Irène (feu Gérard Roy), feu Philippe (feu Yvette Noël), feu Gérard (feu Simone Larose), feu Arthur (feu Georgette Morin), feu Jean-Baptiste (feu Géraldine Bilodeau), feu Roger (feu Annette Paquette), feu Simone (feu Marcel Ferland), feu Paul-Eugène (Gisèle Coulombe) et de feu Laurette (Gustave Dallaire). Il était le beau-frère de feu Gertrude Boivin, feu Jean-Paul (feu Louise Couture), feu Albert (feu Jacqueline Lemieux), feu Claude (Denise Drapeau), feu Fernand, Benoit (Yolande Carter), feu Yvette (feu Pierre-Aimé Breton). Napoléon (Ida Bolduc) et de Sœur Cécile. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Manoir du Coteau à Beaumont pour les bons soins et services proposés à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC: https://www.coeuretavc.ca/. La famille vous accueillera àà à compter de 9 h30., suivi de la déposition des cendres au cimetière paroissial.