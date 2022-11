Gildor, c'est le roi de La Tour !

La série District 31 avait tellement marqué Gildor Roy comme acteur que personne ne l’avait imaginé à la barre de La Tour.

Il faut dire que Le show du matin que Gildor avait animé à TQS durant deux saisons et La télé sur le divan, dont il partageait l’animation avec la psychologue Rose-Marie Charest à Radio-Canada, n’ont guère laissé de traces. Pour être franc, les deux émissions ont fait chou blanc, mais force est d’admettre que Gildor n’en est pas tellement responsable.

Gildor Roy n’est peut-être pas un grand acteur, mais qui d’autre que lui aurait pu camper durant tant d’années un commandant Chiasson plus crédible ? Gildor n’est pas non plus le chanteur du siècle, mais comment ne pas taper du pied lorsqu’il chante Tu m’montes s’a tête ou comment ne pas s’émouvoir quand il entonne une « toune » country ? À ma connaissance, Gildor n’a jamais gagné de trophée comme animateur, mais il en mériterait bien un comme animateur de La Tour à TVA, ce talk-show de début de soirée qui ne ressemble à aucun autre.

C’était plus que casse-gueule de prendre la place de Patrick Huard, qui avait conçu et animé l’émission durant deux saisons. La Tour portait sa signature mur à mur. L’humoriste avait même laissé croire qu’il conviait ses invités dans un loft qu’il habitait personnellement. J’ai beaucoup apprécié La Tour, même si de temps à autre je trouvais que Patrick philosophait un peu trop. Mais comment lui en vouloir lorsque tant d’animateurs et d’animatrices racontent des fadaises et ne savent tirer de leurs invités que des propos insignifiants.

UNE ÉMISSION À SON IMAGE

Depuis qu’il anime La Tour, Gildor Roy a transformé à son image le décor et les accessoires qui l’entourent. Il a aussi réduit le nombre et la durée des apartés dont Huard avait fait la particularité de l’émission. Gildor les livre dans des mots de tous les jours, face à la caméra comme son prédécesseur. Ses apartés ne sont pas moins à propos, mais ils paraissent moins sentencieux.

Grâce à sa bonhommie et à son incomparable empathie, Gildor réussit à tirer de ses invités des confidences qui les surprennent souvent eux-mêmes. Ce sacré Gildor y arrive mine de rien, l’air candide, souvent après s’être laissé aller lui-même à une confidence intime impromptue qui entraîne tout naturellement son interlocuteur à faire de même.

LA MODESTIE A MEILLEUR GOÛT !

On est loin des débordements d’admiration mutuelle et des propos d’initiés qui font le pain et le beurre de trop nombreux « shows de chaises », à TVA comme à Radio-Canada. L’ineffable Bonsoir Bonsoir ! avec Jean-Philippe Wauthier en est un parfait exemple. Wauthier, c’est l’antithèse de Gildor Roy. Autant celui-ci s’efface pour laisser toute la place à ses invités, autant l’autre pérore, fait la roue et occupe tout l’espace. Là-dessus, Patrick Huard, dont la notoriété est pourtant très grande et dont l’intelligence et la présence d’esprit dépassent la moyenne, a laissé à La Tour une empreinte que Gildor perpétue. Comme son prédécesseur, Gildor est d’une modestie exemplaire. C’est payant !

Jusqu’ici, La Tour a le mérite de ne pas être une émission de « plogues », en plus d’accueillir souvent des invités qu’on ne voit pas dans toutes les émissions. La Tour pourrait continuer de nous surprendre en faisant des invités inhabituels et surprenants son image de marque, comme on nous a surpris en choisissant Gildor pour l’animer.