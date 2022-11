Immigration: lorsqu’on veut le beurre et l’argent du beurre

Au lendemain du dévoilement des nouveaux seuils d’immigration fédéraux, le festival de déchirage de chemises a commencé!

Comment osent-ils faire ça alors que ça aura comme conséquences de diminuer notre poids politique au Canada? Comment osent-ils faire ça lorsque nous ne pouvons, pour des raisons de protection du français et de cohésion sociale, maintenir la même cadence?

Euh... la réponse est bien simple : chacun fait ses choix.

Le Québec est la seule province ayant les pleines compétences sur son immigration économique. Elle peut en déterminer le profil, le volume et les critères.

Ottawa, joue ce rôle pour le reste du pays et c’est dans ce contexte que le ministre Fraser a annoncé cette importante hausse des seuils. Elle ne nous concerne pas, ces immigrants ne sont pas destinés au Québec, il faut le rappeler et en être bien clair.

Est-ce que ces provinces ont la capacité réelle à intégrer autant de personnes aussi rapidement? Aucune idée! Ce qui est certain, c’est que ce mot a une définition bien différente de celle que nous avons ici.

Intégration dans le ROC: capacité à décrocher un emploi et de participer à l’effort économique national. Parler anglais s’imposera naturellement.

Intégration au Québec: épouser la nation québécoise dans son entièreté, notamment a travers sa langue, ses valeurs et sa culture.

C’est donc bien différent. Les craintes envers l’immigration le sont tout autant. Et chacun a des raisons légitimes et importantes d’avoir une approche différente et il n’est pas question de s’excuser du fait de mettre notre langue et culture comme première priorité dans nos critères d’admission.

Mais on ne peut demander au reste du pays, ou au fédéral, d’adopter nos demandes, nos craintes et nos critères de sélection et de mettre de côté leurs besoins, notamment économiques. Le potentiel danger de perdre du poids politique à la chambre des communes est une réalité à laquelle nous nous exposons évidemment. Elle est aussi l’effet collatéral de nos choix comme nation et il faut les assumer.

Ce qui est certain c’est qu’on ne peut adéquatement protéger notre langue et notre culture sans y mettre les efforts requis: les efforts dans la sélection des immigrants en amont et dans la francisation en aval. On ne peut crier notre crainte de la voir disparaître et du même souffle détourner les budgets transférés par Ottawa pour la francisation vers d’autres missions de l’état.

Le Québec a un choix et il est déchirant: maintenir les seuils actuels ou perdre du poids politique à Ottawa. Il n’en tient qu’à nous de décider.