Intenses à souhait

Glen Constantin n’a pas eu besoin de chercher bien loin pour savoir si ses joueurs semblaient motivés pour le début des séries. Il en a rapidement eu la preuve à l’entraînement.

L’entraîneur-chef du Rouge et Or admet avoir vu tout un « contraste » entre les deux semaines de pratique de son équipe, qui se prépare à recevoir la visite des Stingers de Concordia pour la demi-finale du football universitaire québécois.

Les deux équipes s’affrontent pour une deuxième fois en autant de semaines, mais, cette fois-ci, l’enjeu est pas mal plus grand que samedi dernier.

« Cette semaine on voit encore un plus grand focus, une plus grande énergie. Il faut qu’on tempère un peu les émotions et les énergies. Des fois, on pratique un peu trop fort à mon goût. C’est pas le temps de se blesser en pratique. »

En bref, le niveau d’intensité semble à point si l’on se fie à Constantin. Et il ne va certainement pas s’en plaindre à l’aube de la « vraie saison ».

« C’est bon signe. Vaut mieux les retenir que de les pousser dans le derrière », rigole-t-il.

L’importance du jeu au sol

Après avoir varlopé Concordia 60 à 14 en début de saison, le Rouge et Or l’a de nouveau battue 37 à 24 pas plus tard que samedi dernier. Dans les deux cas, le jeu aérien a été le fer de lance de l’attaque lavalloise, mais Constantin souhaite établir un meilleur équilibre avec le jeu au sol.

Il cite en exemple le dernier duel : 450 verges ont été gagnées par la voie des airs, contre seulement 92 au sol. « La semaine passée, on n’a pas couru autant le ballon qu’on aurait aimé. Autant en frais de verges par portée que de verges totales », note le grand manitou du Rouge et Or.

« Dans les séries il faut être capable de pouvoir contrôler le ballon au sol. »

Le message n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Le porteur de ballon recrue Kalenga Muganda veut mettre l’épaule à la roue.

« C’est sûr que oui, répond-il d’emblée quand un membre des médias lui demande s’il a considéré comme personnels les propos de son entraîneur.

« Le premier match ici à Québec on a beaucoup mieux couru. Là-bas [à Concordia], c’était différent. Mais en fin de semaine on va revenir très, très forts », promet-il.

En raison de la COVID et d’une blessure, Kalenga Muganda n’a pas connu l’effervescence d’un match de séries depuis longtemps. Il se dit impatient d’y goûter à nouveau.

« Ça fait longtemps que j’ai joué un match avec autant d’engouement. Surtout qu’on les joue deux fois de suite. J’ai hâte de voir comment ça va être. C’est un match sans lendemain. [...] À chaque jeu il va falloir se donner à 100 %. »

Des étoiles partout

Pas ailleurs, on retrouve pas moins de 11 joueurs du Rouge et Or élus dans l’équipe d’étoiles du RSEQ. Il s’agit de la meilleure cuvée depuis 2014, où 14 joueurs avaient été sélectionnés.

À l’offensive, on retrouve Arnaud Desjardins (quart-arrière), Kevin Mital (receveur), David Dallaire (centre-arrière), Nicolas Guay (garde) et Nathaniel Dumoulin-Duguay (bloqueur). En défensive, Alec Poirier (secondeur), Maxym Lavallée (demi défensif), Cristophe Beaulieu (demi défensif), Jean-William Rouleau (plaqueur) et William Quenneville (ailier défensif) sont parmi les élus.

Vincent Blanchard (botteur de précision) trouve lui aussi sa place dans l’équipe d’étoiles.

« Onze joueurs, mais ça en prend 40 pour que ces gars-là puissent se distinguer, rappelle Constantin. [...] On est contents. Par contre, les mérites qu’on veut avoir c’est ceux pour lesquels on ne vote pas, mais ceux qu’on gagne sur le terrain. »

Plus de 8500 billets ont déjà trouvé preneur pour le match de samedi, qui sera disputé à compter de midi.