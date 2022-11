Johnston: un apôtre de Julien et de Vincent

WINNIPEG | À la conclusion de sa carrière junior avec les Olympiques de Hull en 1999, Marty Johnston a eu une bonne discussion avec Claude Julien. Ce dernier voyait en lui des aptitudes d’entraîneur. Il faut croire qu’il avait juste.

Johnston a décroché un poste d’adjoint avec l’entraîneur-chef Rick Bowness chez les Jets de Winnipeg l’été dernier. Une belle récompense après plusieurs années de dur labeur.

Revenons à ses années dans la LHJMQ avec Julien.

«Je suis chanceux d’avoir été dirigé par Claude, raconte Marty Johnston lorsqu’on l’a rencontré après un entraînement des Jets. À 20 ans, comme tous les joueurs, j’avais encore espoir de pouvoir atteindre la LNH.

«Cependant, Claude m’avait dit de penser sérieusement à devenir entraîneur à la fin de ma carrière de joueur. Il pensait peut-être que je ne pourrais pas jouer dans la LNH.»

«Il faut croire que ses paroles sont restées dans ma tête.»

Johnston a été le capitaine de Julien pendant deux saisons. L’entraîneur avait souvent de longues discussions avec son joueur au sujet de sa vision du hockey.

«Je ne sais pas exactement ce qu’il a vu en moi. J’ai pris cette information et je me suis mis à y réfléchir. J’ai toujours été passionné par mon sport.»

Un jeune entraîneur

Johnston a commencé au bas de l’échelle. Son premier boulot a été un poste d’assistant à temps partiel avec les Ravens de l'Université Carleton qui démarraient leur programme. Il avait 27 ans.

Après quelques années, il est devenu entraîneur-chef de l’équipe. Un poste qu'il a conservé pendant sept ans. Il a dû s’armer de patience avant de pouvoir passer au prochain niveau.

Puis, en 2017, il a reçu un coup de fil de Pascal Vincent pour devenir un de ses adjoints avec le Moose du Manitoba.

«C’est un excellent entraîneur. Il est particulièrement bon sur les détails et il a beaucoup de connaissances. Pascal m’a permis de faire ma place au sein de l'organisation des Jets, explique Johnston. C’est une chance unique qu’il m’a offerte.»

Vincent et Johnston ont travaillé ensemble pendant quatre ans avant que le Québécois accepte un emploi d’adjoint avec les Blue Jackets de Columbus l’été dernier.

Pas d’attentes

Durant son parcours d’entraîneur, Johnston a appris à ne pas avoir d’attentes.

«Lorsque tu as plus d’expérience, tu te concentres sur la qualité de ton travail et tu espères que les opportunités vont arriver, souligne-t-il. Quand le Moose m'a embauché, je ne m’attendais à rien. C’est la même chose avec les Jets.

«Je suis privilégié de travailler avec des gars comme Rick Bowness. Il apporte de l’énergie et il traite bien ses joueurs. Tu veux travailler fort pour lui en raison de l’être humain qu’il est.»